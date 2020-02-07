У Польщі найближчими днями розберуть ще один радянський монумент



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До кінця цього тижня у місті Лєшно у Великопольському воєводстві усунуть черговий у Польщі пам'ятник подяки Червоній армії

Розібраний пам’ятник поки помістять на складі

До кінця цього тижня у місті Лєшно у Великопольському воєводстві розберуть черговий пам’ятник подяки Червоній армії. На його місці хочуть встановити камінь, присвячений 100-річчю повернення міста Лєшно у кордони Речі Посполитої.

Радянський монумент встановили відразу після завершення Другої світової війни. На ньому є дві таблиці з написами польською та російською мовами: «Вічна слава Героям, загиблим у боротьбі за свободу і незалежність Радянського Союзу і Польщі!».

Як повідомили у міській адміністрації, знести пам’ятник зобов’язав великопольський воєвода.

Повідомляється, що всі частини пам’ятника наразі помістять на складі. На місці знесеного пам’ятника мер Лєшна запропонував поставити камінь, присвячений цьогорічному 100-річчю повернення міста Лєшно у кордони Речі Посполитої. Остаточне рішення тепер мають прийняти міські депутати.

Спочатку при монументі були поховані російські солдати, котрі загинули в боях в околицях міста. Їхні тіла ексгумували та поховали на цвинтарі в місті Равич.

Святкування 100-річчя повернення міста до Польщі відбулося у Лєшні минулого місяця. Його включили у кордони країни на підставі Версальського договору 17 січня 1920 року.

Нагадаємо, що це черговий радянський пам’ятник у Польщі, який розберуть у зв’язку із законом про декомунізацію.