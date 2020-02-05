У Польщі оголосили дату президентських виборів 2020 року
Перший тур президентських виборів у Польщі відбудеться у травні
Виборча кампанія у Польщі почнеться 6 лютого
Спікер Сейму Польщі Ельжбета Вітек оголосила дату першого туру президентських виборів 2020 року - 10 травня. Вона вже підписала відповідне розпорядження.
Про це повідомляє Rzeczpospolita.
Можливий другий тур відбудеться за два тижні після першого, тобто 24 травня.
Виборча кампанія почнеться після публікації рішення в офіційній газеті Monitor Polski. За словами спікера, це відбудеться 6 лютого.
Ельжбета Вітек повідомила, що роздумувала між трьома датами - 3, 10 і 17 травня.
До рішення додається календар виборів, позитивно оцінений Національною виборчою комісією.
До слова, Президент Польщі Анджей Дуда не планує у квітні візит до Російської Федерації на 10-ту річницю Смоленської катастрофи.