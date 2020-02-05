У Польщі оголосили дату президентських виборів 2020 року



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Перший тур президентських виборів у Польщі відбудеться у травні

Виборча кампанія у Польщі почнеться 6 лютого

Спікер Сейму Польщі Ельжбета Вітек оголосила дату першого туру президентських виборів 2020 року - 10 травня. Вона вже підписала відповідне розпорядження.

Про це повідомляє Rzeczpospolita.

Можливий другий тур відбудеться за два тижні після першого, тобто 24 травня.

Виборча кампанія почнеться після публікації рішення в офіційній газеті Monitor Polski. За словами спікера, це відбудеться 6 лютого.

Ельжбета Вітек повідомила, що роздумувала між трьома датами - 3, 10 і 17 травня.

До рішення додається календар виборів, позитивно оцінений Національною виборчою комісією.

До слова, Президент Польщі Анджей Дуда не планує у квітні візит до Російської Федерації на 10-ту річницю Смоленської катастрофи.