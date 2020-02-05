  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Польщі оголосили дату президентських виборів 2020 року

    • Розсилка
    Перший тур президентських виборів у Польщі відбудеться у травні - У Польщі оголосили дату президентських виборів 2020 року
    Перший тур президентських виборів у Польщі відбудеться у травні

    Виборча кампанія у Польщі почнеться 6 лютого

    Спікер Сейму Польщі Ельжбета Вітек оголосила дату першого туру президентських виборів 2020 року - 10 травня. Вона вже підписала відповідне розпорядження.

    Про це повідомляє Rzeczpospolita.

    Можливий другий тур відбудеться за два тижні після першого, тобто 24 травня.

    Виборча кампанія почнеться після публікації рішення в офіційній газеті Monitor Polski. За словами спікера, це відбудеться 6 лютого.

    Ельжбета Вітек повідомила, що роздумувала між трьома датами - 3, 10 і 17 травня.

    До рішення додається календар виборів, позитивно оцінений Національною виборчою комісією.

    До слова, Президент Польщі Анджей Дуда не планує у квітні візит до Російської Федерації на 10-ту річницю Смоленської катастрофи.

    Польща вибори політика Анджей Дуда президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ