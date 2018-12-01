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    У Польщі перебуває два мільйони українців – глава МЗС Яцек Чапутовіч

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    Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутовіч - У Польщі перебуває два мільйони українців – глава МЗС Яцек Чапутовіч
    Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутовіч
    Фото: EPA

    Польща вдячна українським робітникам за розвиток її економіки

    У Польщі перебуває близько двох мільйонів українців. Окрім того в цій країні навчається близько 40 тисяч українських студентів. Про це міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутовіч повідомив у Києві на 9-му засіданні Українсько-польського форуму партнерства, повідомляє УНІАН.

    Він наголосив, що між суспільствами обох країн зміцнюються контакти, і зокрема завдяки скасуванню Європейським Союзом візового режиму для українців, що прибувають у Шенгенську зону. «У 2017 році польські консули видали громадянам України 1 мільйон 200 тисяч віз (національних віз, що дають право на працевлаштування», - заявив Чапутовіч.

    «Згідно з різними оцінками, в Польщі перебуває майже 2 мільйони українців, які працюють у нас у ключових секторах економіки: будівництві, сільському господарстві, у сфері послуг. Ми цінуємо їхні зусилля і внесок у розвиток нашої держави», - сказав він. Також Чапутовіч повідомив, що в польських вищих навчальних закладах навчаються близько 40 тисяч студентів з України.

    Як повідомлялося раніше, Польща виступає за розширення санкцій проти Росії за її агресивні дії щодо України в Азовському морі і готова просувати цю ідею в Європейському Союзі і на всіх міжнародних майданчиках.

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