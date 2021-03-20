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    У Польщі оголосили жорсткий національний локдаун

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    Великий щоденний приріст інфікованих генерується більш заразнішою &laquo;британською&raquo; мутацією коронавірусу, &ndash; МОЗ Польщі - У Польщі оголосили жорсткий національний локдаун

    Великий щоденний приріст інфікованих генерується більш заразнішою «британською» мутацією коронавірусу, – МОЗ Польщі

    Від початку пандемії у Польщі вже інфікувалися понад 2 млн осіб, померли близько 50 тисяч

    Польща від суботи запроваджує на три тижні національний локдаун, який передбачає введення коронавірусних обмежень по всій країні.

    Жорсткий локдаун, який до п’ятниці діяв у чотирьох воєводствах країни, буде розширено на всі 16 воєводств Польщі, повідомляє Укрінформ.

    Коронавірусні обмеження передбачають дистанційне навчання для учнів 1-3 класів середніх шкіл, закриття готелів (крім готелів для робітників), торгових центрів (крім аптек і продовольчих магазинів у них), кінотеатрів, театрів, музеїв, філармоній, розважальних закладів, басейнів, спортивних об’єктів.

    Рішення про введення національного локдауну було прийнято урядом Польщі кілька днів тому у світлі різкого стрибка кількості інфікованих в РП до рівня понад 20-ти тисяч за добу.

    Польські епідеміологи прогнозують, що пік інфікування Covid-19 у країні може наступити через 2-5 тижнів.

    Як підкреслюють у МОЗ Польщі, великий щоденний приріст інфікованих генерується більш заразнішою «британською» мутацією коронавірусу. Станом на сьогодні він становить вже понад 60% усіх інфікувань в РП, а найближчим часом цей показник сягне 80%.

    З 32 тис. ліжкомісць для пацієнтів з Covid-19 не зайнятими у Польщі залишаються близько 29%, а з понад 3,1 тис. місць, підключених до апаратів ШВЛ, вільними залишаються понад 26%.

    Від початку пандемії у Польщі вже інфікувалися понад 2 млн осіб, померли близько 50 тисяч.

    Станом на сьогодні в Польщі виконано приблизно 5 млн щеплень, понад 1,7 млн осіб отримали дві дози вакцини.

    Нагадаємо, Польща каратиме тих, хто відмовиться від щеплення AstraZeneca.

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    Теги: Польща карантин щеплення коронавірус
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