Польща каратиме тих, хто відмовиться від щеплення AstraZeneca

Люди, які відмовляються від щеплення, тимчасово опиняться поза системою вакцинації

У Польщі заявили, що ті, хто відмовиться від щеплення вакциною AstraZeneca, тимчасово будуть виключені з системи вакцинації. Про це повідомляє RMF24.

Деякі поляки, яким надійшов час щепитися вакциною AstraZeneca, відмовились від її прийому. Таким чином залишилося багато невикористаних доз. Відтак ці вакцини могли б бути запропоновані іншим людям, які поки не мають права на щеплення.

«Рішення щодо розширення цієї групи мають бути прийняті до понеділка», – сказав речник МОЗ Польщі Войцех Андрусевич. За його словами, зараз проводиться інтенсивний аналіз щодо розширення групи людей, для яких будуть доступні вакцини AstraZeneca.

Як пояснив Андрусевич під час зустрічі з журналістами, люди, які відмовляються від вакцинації, тимчасово опиняться поза системою вакцинації.

«Після завершення вакцинації першої групи ми вирішимо, як буде виглядати далі цей процес, включаючи порядок, в якому будуть вакциновані люди, які відмовились від вакцини AstraZeneca», – сказав речник МОЗ.

18 березня Європейське агентство з лікарських засобів визнало вакцину AstraZeneca безпечною для подальшого використання після розслідування повідомлень про випадки тромбів.

Після цього низка країн ЄС, які призупинили її введення, оголосили про відновлення щеплень.

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