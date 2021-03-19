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    Польща каратиме тих, хто відмовиться від щеплення AstraZeneca

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    Вакцинація у Польщі проводиться з 27 грудня - Польща каратиме тих, хто відмовиться від щеплення AstraZeneca
    Вакцинація у Польщі проводиться з 27 грудня
    Фото: АР

    Люди, які відмовляються від щеплення, тимчасово опиняться поза системою вакцинації

    У Польщі заявили, що ті, хто відмовиться від щеплення вакциною AstraZeneca, тимчасово будуть виключені з системи вакцинації. Про це повідомляє RMF24.

    Деякі поляки, яким надійшов час щепитися вакциною AstraZeneca, відмовились від її прийому. Таким чином залишилося багато невикористаних доз. Відтак ці вакцини могли б бути запропоновані іншим людям, які поки не мають права на щеплення.

    «Рішення щодо розширення цієї групи мають бути прийняті до понеділка», – сказав речник МОЗ Польщі Войцех Андрусевич. За його словами, зараз проводиться інтенсивний аналіз щодо розширення групи людей, для яких будуть доступні вакцини AstraZeneca.

    Як пояснив Андрусевич під час зустрічі з журналістами, люди, які відмовляються від вакцинації, тимчасово опиняться поза системою вакцинації.

    «Після завершення вакцинації першої групи ми вирішимо, як буде виглядати далі цей процес, включаючи порядок, в якому будуть вакциновані люди, які відмовились від вакцини AstraZeneca», – сказав речник МОЗ.

    18 березня Європейське агентство з лікарських засобів визнало вакцину AstraZeneca безпечною для подальшого використання після розслідування повідомлень про випадки тромбів.

    Після цього низка країн ЄС, які призупинили її введення, оголосили про відновлення щеплень.

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    Теги: ЄС Польща медицина щеплення вакцинація коронавірус
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