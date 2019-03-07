У Польщі планують побудувати найглибший басейн в світі



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Басейн DeepSpot буде доступний для всіх бажаючих, в нього зможуть занурюватися як професійні дайвери, так і аматори

Щоб наповнити новий басейн, знадобиться 8 тис. кубометрів води

У місті Мщонув, що в 50 км від Варшави, побудують найглибший басейн в світі. Він поб'є поточний рекорд на 5 метрів.

Басейн під назвою DeepSpot буде доступний вже цієї осені. Автором проекту є компанія-творець надпопулярних тунелів FlySpot, які імітують стрибок з парашутом в аеродинамічній трубі.

Глибина нового басейну складе 45 метрів, що на 5 метрів глибше світового рекорду. DeepSpot буде доступний для всіх бажаючих, в нього зможуть занурюватися як професійні дайвери, так і аматори.

Щоб наповнити новий басейн, знадобиться 8 тис. кубометрів води, тобто стільки, скільки використовується для наповнення 27 басейнів довжиною в 25 метрів.

Нагадаємо, влада Федеративної Республіки Німеччина схвалила проект з будівництва підводного тунелю між Німеччиною і Данією. Планується, що тунель з'єднає два острови: німецький Фемарн і данський Лоллан. Його протяжність складе 19 кілометрів.

Усередині тунелю буде прокладена чотирисмугова автомобільна траса, а також дві залізничні колії.

Джерело: Польське радіо