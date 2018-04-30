У Польщі потонули два брати-близнюки з України

Трагедія сталася у Західнопоморському воєводстві

У Польщі в результаті нещасного випадку на воді загинули двоє громадян України. Про це повідомляє радіо «Щецін». Трагедія сталася ввечері 28 квітня у каналі поблизу хімічного підприємства «Поліце» у Західнопоморському воєводстві. За попередньою інформацією, українці відпочивали на березі річки і вирішили скупатися. Коли



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Трагедія сталася у Західнопоморському воєводстві

У Польщі в результаті нещасного випадку на воді загинули двоє громадян України.

Про це повідомляє радіо «Щецін».

Трагедія сталася ввечері 28 квітня у каналі поблизу хімічного підприємства «Поліце» у Західнопоморському воєводстві.

За попередньою інформацією, українці відпочивали на березі річки і вирішили скупатися.

Коли вони почали тонути, очевидці викликали поліцію і рятувальників. Водолази знайшли потопельників через півтори години, їх врятувати не вдалося.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що загиблі брати були близнюками, їм було по 23 роки.

Нагадаємо, у селі Брід Закарпатської області потонули дідусь і його трирічний онук, які впали в ріку за невідомих обставин та не змогли вибратися.

Джерело: Укрінформ