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    У Польщі потонули два брати-близнюки з України

    Трагедія сталася у Західнопоморському воєводстві
    У Польщі в результаті нещасного випадку на воді загинули двоє громадян України. Про це повідомляє радіо «Щецін». Трагедія сталася ввечері 28 квітня у каналі поблизу хімічного підприємства «Поліце» у Західнопоморському воєводстві. За попередньою інформацією, українці відпочивали на березі річки і вирішили скупатися. Коли
    • Сьогодні, 12:45
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    Трагедія сталася у Західнопоморському воєводстві

    У Польщі в результаті нещасного випадку на воді загинули двоє громадян України.

    Про це повідомляє радіо «Щецін».

    Трагедія сталася ввечері 28 квітня у каналі поблизу хімічного підприємства «Поліце» у Західнопоморському воєводстві.

    За попередньою інформацією, українці відпочивали на березі річки і вирішили скупатися.

    Коли вони почали тонути, очевидці викликали поліцію і рятувальників. Водолази знайшли потопельників через півтори години, їх врятувати не вдалося.

    Місцеві ЗМІ повідомляють, що загиблі брати були близнюками, їм було по 23 роки.

    Нагадаємо, у селі Брід Закарпатської області потонули дідусь і його трирічний онук, які впали в ріку за невідомих обставин та не змогли вибратися.

    Джерело: Укрінформ

    Польща українці Україна
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