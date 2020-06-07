З України до Польщі вилетіло два чартери із заробітчанами



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На заробітки до Польщі вирушили 186 українських працівників

Українські працівники забезпечені повною медичною страховкою, зокрема, на випадок захворювання Covid-19

З Києва до Варшави в суботу вилетіли два чартерні рейси з українцями, найнятими на роботу польськими роботодавцями.

Про це повідомляє «Інтерфакс Україна».

«6 червня з Києва до Варшави вилетіли замість одного запланованого нами чартеру – два. Ми перевезли 186 наших українських працівників, у яких вже укладені довгострокові трудові контракти», – заявив власник компанії з міжнародного працевлаштування Gremi Personal Євген Кириченко.

За його словами, організація двох чартерів стала вимушеним заходом.

«Планувався один рейс. Однак Рада Міністрів Польщі ввела вимогу для авіаперевезень, згідно з яким на борт дозволена посадка половини пасажирів від максимальної кількості посадочних місць. Тому компанія, всупереч економічним збиткам, замовила два рейси, щоб виконати зобов'язання перед українськими працівниками і польськими підприємствами», – повідомив Кириченко.

За його словами, прибулі українські працівники забезпечені повною медичною страховкою, зокрема, на випадок захворювання Covid-19.

Раніше повідомлялося, що Польща може спростити процедури отримання віз для українських заробітчан.

До слова, Польща послабила карантин для заробітчан. Тепер українським працівникам не доведеться дотримуватися двох тижнів ізоляції, перш ніж розпочати роботу.

Також повідомлялося, що Польща, де кількість хворих на Covid-19 менша ніж в Україні, не поспішає відкривати кордони.