У Польщі стався спалах коронавірусу на вугільній шахті



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Майже дві третини знову інфікованих або працюють в шахті або пов'язані з працюючими там людьми

Більшість нових випадків пов'язані з вугледобувним підприємством Zofiowka, розташованим недалеко від кордону Чехії

У Польщі зафіксовано різке зростання заражень коронавірусом.

В цілому в вихідні дні було зареєстровано 1151 новий випадок інфікування, повідомило міністерство охорони здоров'я в Варшаві.

Більшість нових випадків пов'язані з вугледобувним підприємством Zofiowka, розташованим недалеко від кордону Чехії.

За даними міністерства охорони здоров'я, майже дві третини знову інфікованих або працюють в шахті або пов'язані з працюючими там людьми.

Нагадаємо, у травні кількість українських заробітчан у Польщі збільшилася втричі.

Як повідомлялось, станом на ранок понеділка загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 402 709 осіб. У свою чергу, одужала 3 140 721 людина. Всього у світі 7 007 948 осіб інфіковано.