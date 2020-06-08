У Польщі стався спалах коронавірусу на вугільній шахті
Більшість нових випадків пов'язані з вугледобувним підприємством Zofiowka, розташованим недалеко від кордону Чехії
У Польщі зафіксовано різке зростання заражень коронавірусом.
В цілому в вихідні дні було зареєстровано 1151 новий випадок інфікування, повідомило міністерство охорони здоров'я в Варшаві.
Більшість нових випадків пов'язані з вугледобувним підприємством Zofiowka, розташованим недалеко від кордону Чехії.
За даними міністерства охорони здоров'я, майже дві третини знову інфікованих або працюють в шахті або пов'язані з працюючими там людьми.
Нагадаємо, у травні кількість українських заробітчан у Польщі збільшилася втричі.
Як повідомлялось, станом на ранок понеділка загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 402 709 осіб. У свою чергу, одужала 3 140 721 людина. Всього у світі 7 007 948 осіб інфіковано.