У Польщі в торговому центрі спрацювала вибухівка
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Наразі не відомо, хто стоїть за вибухом та які були його мотиви
В Польщі в одному із торгових центрів міста Білосток спрацював вибуховий пристрій.
Про це повідомляє RMF FM.
Вибух стався на вулиці Варшавська. Зазначається, що вибуховий пристрій було зроблено з кабелів та пляшок з легкозаймистою рідиною.
Вогнева сила була не великою, вибух не призвів до пожежі. Постраждалих немає.
Наразі не відомо, хто стоїть за вибухом та які були його мотиви. Проводиться розслідування.
У поліції повідомили, що раніше не було інформації про можливе замінування торгового центру.
Нагадаємо, в Амстердамі у магазині Apple вибухнув iPad. Після вибуху планшета людей евакуювали з магазину.
Джерело: УНН