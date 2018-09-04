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    У Польщі в торговому центрі спрацювала вибухівка

    • Розсилка
    У Польщі в торговому центрі спрацювала вибухівка

    Наразі не відомо, хто стоїть за вибухом та які були його мотиви

    В Польщі в одному із торгових центрів міста Білосток спрацював вибуховий пристрій.

    Про це повідомляє RMF FM.

    Вибух стався на вулиці Варшавська. Зазначається, що вибуховий пристрій було зроблено з кабелів та пляшок з легкозаймистою рідиною.

    Вогнева сила була не великою, вибух не призвів до пожежі. Постраждалих немає.

    Наразі не відомо, хто стоїть за вибухом та які були його мотиви. Проводиться розслідування.

    У поліції повідомили, що раніше не було інформації про можливе замінування торгового центру.

    Нагадаємо, в Амстердамі у магазині Apple вибухнув iPad. Після вибуху планшета людей евакуювали з магазину.

    Джерело: УНН

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