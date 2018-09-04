У Польщі в торговому центрі спрацювала вибухівка



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Наразі не відомо, хто стоїть за вибухом та які були його мотиви

В Польщі в одному із торгових центрів міста Білосток спрацював вибуховий пристрій.

Про це повідомляє RMF FM.

Вибух стався на вулиці Варшавська. Зазначається, що вибуховий пристрій було зроблено з кабелів та пляшок з легкозаймистою рідиною.

Вогнева сила була не великою, вибух не призвів до пожежі. Постраждалих немає.

Наразі не відомо, хто стоїть за вибухом та які були його мотиви. Проводиться розслідування.

У поліції повідомили, що раніше не було інформації про можливе замінування торгового центру.

Нагадаємо, в Амстердамі у магазині Apple вибухнув iPad. Після вибуху планшета людей евакуювали з магазину.

Джерело: УНН