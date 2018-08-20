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    Технології

    У магазині Apple в Амстердамі вибухнув iPad

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    <span>В Амстердамі вибухнув новий iPad з вітрини</span> - У магазині Apple в Амстердамі вибухнув iPad
    В Амстердамі вибухнув новий iPad з вітрини

    У трьох людей були проблеми з диханням, оскільки планшет виділяв токсичний дим

    В Амстердамі у магазині Apple вибухнув iPad. Після вибуху планшета людей евакуювали магазину.

    Про це повідомляє The Next Web з посиланням на нідерландське медіа AT5.

    Причиною вибуху називають перегрітий або негерметичний акумулятор.

    Попри те, що працівники швидко помістили iPad у відро з піском і від вибуху ніхто не постраждав, у трьох людей були проблеми з диханням, оскільки планшет виділяв токсичний дим.

    Після приїзду пожежників та евакуації клієнтів, роботу магазину відновили.

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