У магазині Apple в Амстердамі вибухнув iPad



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В Амстердамі вибухнув новий iPad з вітрини

У трьох людей були проблеми з диханням, оскільки планшет виділяв токсичний дим

В Амстердамі у магазині Apple вибухнув iPad. Після вибуху планшета людей евакуювали магазину.

Про це повідомляє The Next Web з посиланням на нідерландське медіа AT5.

Причиною вибуху називають перегрітий або негерметичний акумулятор.

Drie mensen onwel door geëxplodeerde iPad in Apple Store https://t.co/Jn3EkAtE6Y pic.twitter.com/35L7FE1Yi6 — AT5 (@AT5) 19 серпня 2018 р.

Попри те, що працівники швидко помістили iPad у відро з піском і від вибуху ніхто не постраждав, у трьох людей були проблеми з диханням, оскільки планшет виділяв токсичний дим.

Після приїзду пожежників та евакуації клієнтів, роботу магазину відновили.