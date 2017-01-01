У Польщі з нового року обмежать торгівлю алкоголем
- 24 Листопада, 19:22
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Розсилка
Польща є однією з небагатьох європейських країн, де споживання алкоголю зростає
Сейм Польщі ухвалив внесення поправок до закону про обмеження продажу алкоголю, згідно з яким буде обмежено торгівлю алкоголем уночі та введено заборону на споживання алкоголю у громадських місцях, за винятком призначених для цього місць.
Про це повідомляє Polskie Radio.
Також внесенням поправок впроваджено положення про заборону продажу алкоголю поміж 22.00 та 6.00.
«Сьогодні у Польщі алкоголь легкодоступний і дешевий, тому різного роду обмеження необхідні, починаючи з обмеження реклами, та завершуючи ціновими, часовими та географічними обмеженнями», - заявив міністр здоров’я Польщі Константи Радзівіл.
Повідомляється, що Польща є однією з небагатьох європейських країн, де споживання алкоголю зростає, тоді як в інших державах ЄС спостерігається його падіння.
За даними Державного агентства із вирішення проблем, викликаних алкоголем, на пересічного мешканця припадає понад 10 літрів чистого алкоголю на рік.
Оновлений закон набуде чинності 1 січня.