У Польщі заарештували російського мільярдера, який хотів сховатися в Україні

Чернякова в РФ звинувачують у шахрайстві

У аеропорту Варшави затримали та арештували екс-голову однієї з найбільших транспортно-будівельних компаній у Росії Андрія Чернякова, якого на батьківщині звинувачують в шахрайстві. Про це повідомляє Gazeta Wyborcza. Його затримали під час проходження паспортного контролю на летовищі ім. Шопена у Варшаві. Він видавав себе за громадянина



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Андрій Черняков

Чернякова в РФ звинувачують у шахрайстві

У аеропорту Варшави затримали та арештували екс-голову однієї з найбільших транспортно-будівельних компаній у Росії Андрія Чернякова, якого на батьківщині звинувачують в шахрайстві.

Про це повідомляє Gazeta Wyborcza.

Його затримали під час проходження паспортного контролю на летовищі ім. Шопена у Варшаві. Він видавав себе за громадянина Румунії. Під час проходження прикордонного контролю на виїзді з Польщі він представив підроблений румунський паспорт.

Зазначається, що Черняков прибув у Варшаву з німецького Потсдама, де якийсь час мешкав, поки місцеві правоохоронні органи не встановили його особу і не почали цікавитися майном.

Зі столиці Польщі бізнесмен хотів вилетіти в Україну, бо сподівався, що країна, яка має конфлікт з Росією, його не видасть.

Перед тим, як Чернякова затримали, у Великій Британії його засудили за приховування майна. Однак вироку він особисто не почув, оскільки втік з країни.

За інформацією ТАСС з посиланням на Окружну прокуратуру Варшави, вони попросили суд продовжити арешт Чернякова на 40 днів у зв'язку із запущеною Росією процедурою екстрадиції.

«За цей час російська сторона повинна надіслати документи щодо екстрадиції. Якщо це станеться, справу буде передано до Окружного суду у Варшаві, який прийме рішення про допустимість видачі», - йдеться в заяві прокуратури.

У 2011 році компанія «Космос», власником якої є Черняков, взяла 11 млрд рублів кредиту на будівництво Алабяно-Балтійського тунелю у Москві. Але згодом Черняков виїхав за кордон, а позики не сплатив. У 2015 році Росія видала ордер на його арешт, після цього його оголосили в розшук «Інтерполу».