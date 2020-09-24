У світі зафіксували понад 32 млн хворих на Covid-19



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У світі 32 мільйони випадків коронавірусу

Лідерами за кількістю хворих залишаються США, Індія, Бразилія і Росія

У світі було зафіксовано понад 32 мільйони випадків коронавірусу. Про це свідчать дані Worldometer у четвер, 24 вересня.

При цьому одужали 23,6 мільйона осіб, а майже 990 тисяч – померли.

За даними ресурсу, в світі виявлені 32097169 випадків Covid-19, зокрема 981 967 – летальних, одужали 23679970 осіб.

Лідерами за кількістю хворих на Covid-19 у світовій статистиці є США (7139553), Індія (5732518), Бразилія (4627780) і Росія (1122241). Коронавірус зафіксували в 213 країнах і територіях.

Напередодні в світі виявили 315 717 нових випадків захворювання, а також зафіксували 6 333 смертей.

Нагадаємо, що за добу в Україні коронавірус виявили ще у понад 3,3 тис. осіб.