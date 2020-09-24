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    За добу в Україні від коронавірусу одужала рекордна кількість людей

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    Динаміка захворюваності на коронавірус не спадає - За добу в Україні від коронавірусу одужала рекордна кількість людей
    Динаміка захворюваності на коронавірус не спадає

    Коронавірус виявили ще у понад 3,3 тис. осіб

    В Україні за минулу добу, 23 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3372 людей. Це на 125 випадків менше, ніж днем раніше (3497). 

    Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради нацбезпеки та оборони України.

    Одужали за минулу добу – 1788 осіб (днем раніше – 1769). Це рекордний показник добового одужання від початку епідемії. Минулої доби померли – 52 особи (63).

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 24 вересня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 188106 людей, одужали 83458 осіб, летальних випадків – 3757.

    Як повідомлялося, в Україні за добу 22 вересня коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3497 людей. Загалом від початку пандемії станом на ранок 23 вересня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 184734 людини, одужали 81670 осіб, летальних випадків – 3705.

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