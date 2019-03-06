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    У Польщі з’явилися банкомати з українською мовою

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    У Польщі з’явилися банкомати з українською мовою

    Раніше обслуговування банкоматів було доступним тільки польською, англійською та німецькою мовами

    Мережа Euronet у Польщі, яка має 8 тисяч банкоматів та платоматів по всій країні, вводить меню із можливістю вибору української мови.

    Про це повідомляє «Польське радіо».

    Українська мова стає доступною в банкоматах від березня. Раніше обслуговування велося тільки польською, англійською та німецькою мовами.

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    Euronet вирішив зробити такий крок у зв’язку з щораз більшою кількістю громадян України, які приїжджають до Польщі.

    «Ми хочемо дозволити українським громадянам, котрі живуть і працюють у Польщі, мати безпроблемне та зручне використання наших мережевих комплексів», - зазначив Роберт Мідура, представник Euronet у Польщі.

    Банкомати і платомати мережі Euronet розташовані у торгових центрах, АЗС, у ресторанах, на вокзалах, летовищах та у відділеннях банків.

    Обслуговування українською мовою доступне також у терміналах придбання квитків на громадський транспорт у Варшаві, Познані, Лудзі, Любліні та у Вроцлаві.

     

     

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