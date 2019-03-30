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    У польському Катовіце відкрили українське консульство

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    <p>Відкриття нових консульських установ в Польщі обумовлено збільшенням кількості українських трудових мігрантів у Польщі</p> - У польському Катовіце відкрили українське консульство

    Відкриття нових консульських установ в Польщі обумовлено збільшенням кількості українських трудових мігрантів у Польщі

    Фото: Укрінформ

    Наразі у Польщі функціонує чотири генконсульства та 11 почесних консульств України

    Почесне консульство України відкрили у п'ятницю, 29 березня, в польському місті Катовіце Сілезького воєводства на півдні Польщі

    Про це повідомляє «Укрінформ».

    Посол України Андрій Дещиця повідомив, що у 2020 році планується відкриття генконсульства України у Вроцлаві, а також почесних консульств у містах Кельце та Катовіце. Він зауважив: якщо найближчим часом вдасться реалізувати ці плани, то залишиться лише два воєводські центри з 16, де немає українських консульських осередків.

    Посол розповів, що відкриття нових консульських установ в Польщі обумовлено збільшенням кількості українських трудових мігрантів у Польщі, яких приблизно 1,5 млн.

    Наразі у Польщі функціонує чотири генконсульства (у Гданську, Варшаві, Кракові та Любліні) та 11 почесних консульств в різних регіонах країни.

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