У польському Катовіце відкрили українське консульство



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Відкриття нових консульських установ в Польщі обумовлено збільшенням кількості українських трудових мігрантів у Польщі Фото: Укрінформ

Наразі у Польщі функціонує чотири генконсульства та 11 почесних консульств України

Почесне консульство України відкрили у п'ятницю, 29 березня, в польському місті Катовіце Сілезького воєводства на півдні Польщі

Про це повідомляє «Укрінформ».

Посол України Андрій Дещиця повідомив, що у 2020 році планується відкриття генконсульства України у Вроцлаві, а також почесних консульств у містах Кельце та Катовіце. Він зауважив: якщо найближчим часом вдасться реалізувати ці плани, то залишиться лише два воєводські центри з 16, де немає українських консульських осередків.

Посол розповів, що відкриття нових консульських установ в Польщі обумовлено збільшенням кількості українських трудових мігрантів у Польщі, яких приблизно 1,5 млн.

Наразі у Польщі функціонує чотири генконсульства (у Гданську, Варшаві, Кракові та Любліні) та 11 почесних консульств в різних регіонах країни.