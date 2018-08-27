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    У Полтаві копи піймали «аномально п’яного» водія

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    У Полтаві копи піймали «аномально п’яного» водія
    Фото: Facebook Патрульної поліції Полтавської області

    Результат тесту виявився позитивним - 4,️32 проміле алкоголю

    У Полтаві патрульні зупинили водія, вміст алкоголю у крові якого перевищував допустиму норму в понад 21 раз.

    Про це повідомляється на сторінці Патрульної поліції Полтавської області в соцмережі Facebook.

    Зазначається, що 26 серпня близько 20:00 під час оформлення ДТП з потерпілим по вулиці Сакко патрульні, допомагаючи слідчим, зупинили автомобіль для того, щоб залучити водія у якості понятого.

    «Під час спілкування із водієм інспектори помітили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. У присутності двох свідків чоловік пройшов огляд на стан сп’яніння. Результат тесту виявився позитивним - 4,️32 проміле алкоголю, що в понад 21 раз перевищує допустиму норму», - заявили в поліції.

    Окрім цього, 41-річний правопорушник не мав при собі водійського посвідчення.

    Правоохоронцями було складено відповідні адміністративні матеріали за ч.1. ст.130 КУпАП (Керування в стані алкогольного сп’яніння) та ч.1 ст.126 КУпАП (Керування транспортним засобом без відповідних документів).

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