Напередодні свят Україна скоротила список країн «червоної зони»

Міністерство охорони здоров'я 24 грудня вчергове оновило перелік країн, в яких складна ситуація з поширенням коронавірусу. Список червоної зони зменшився на 2 країни, тепер їх – 45.

За тиждень з червоної зони забрали Йорданію та Італію. Їх віднесли до зеленої зони. Новий перелік опублікували на сайті МОЗ України.

Відтак «червоними» наразі є 45 країн, зокрема: Сербія, Вірменія, Грузії, Данія, США, Швеція, Угорщина та інші. Серед нових до списку додали Велика Британію, Румунію та Німеччину.

Відзначимо, до «червоної зони» потрапляють ті країни, в яких захворюваність на ковід вище, ніж в Україні.

По поверненню з цих країн в Україну необхідно піти на самоізоляцію на 14 днів за допомогою програми «Вдома» або протягом доби зробити ПЛР-тест. У разі негативного результату самоізоляція не потрібна. Також можна приїхати з готовим тістом, зробленої не раніше ніж за 48 годин до перетину кордону.