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    Напередодні свят Україна скоротила список країн «червоної зони»

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    &laquo;Червоними&raquo; наразі є 45 країн - Напередодні свят Україна скоротила список країн «червоної зони»
    «Червоними» наразі є 45 країн
    Фото з відкритих джерел

    У порівнянні з минулою тижнем, список скоротився на дві країни

    Міністерство охорони здоров'я 24 грудня вчергове оновило перелік країн, в яких складна ситуація з поширенням коронавірусу. Список червоної зони зменшився на 2 країни, тепер їх – 45.

    За тиждень з червоної зони забрали Йорданію та Італію. Їх віднесли до зеленої зони. Новий перелік опублікували на сайті МОЗ України.

    Відтак «червоними» наразі є 45 країн, зокрема: Сербія, Вірменія, Грузії, Данія, США, Швеція, Угорщина та інші. Серед нових до списку додали Велика Британію, Румунію та Німеччину.

    Відзначимо, до «червоної зони» потрапляють ті країни, в яких захворюваність на ковід вище, ніж в Україні.

    По поверненню з цих країн в Україну необхідно піти на самоізоляцію на 14 днів за допомогою програми «Вдома» або протягом доби зробити ПЛР-тест. У разі негативного результату самоізоляція не потрібна. Також можна приїхати з готовим тістом, зробленої не раніше ніж за 48 годин до перетину кордону.

    Теги: Україна карантин коронавірус
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