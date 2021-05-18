МОЗ оновило список епідемічних зон: одна область повернулася у «помаранчеву»

В Україні за минулу добу, 17 травня, виявили 4 095 нових випадків Covid-19

17 травня в регіоні зафіксували перевищення епідемічного порогу до 101,5%

В Україні оновили список епідемічних зон за показниками захворюваності на коронавірус, рівня госпіталізації та завантаженості лікарень – усі області України, окрім Донецької, залишаються в «жовтій» зоні. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

З 18 травня Донецька область потрапила до «помаранчевої» зони епіднебезпеки поширення Covid-19.

Згідно з даними, 17 травня в регіоні зафіксували перевищення епідемічного порогу до 101,5%.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 17 травня, виявили 4 095 нових випадків Covid-19. Також 17 751 пацієнт одужав, а 285 – померли від ускладнень. Найбільше нових випадків виявили у Донецькій (428), Рівненській (425), у місті Київ (425), Полтавській (275) та Запорізькій (265) областях.