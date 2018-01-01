У Порошенка побачили, що Тимошенко стрімко втрачає народну підтримку

Уколов порахував, що 0,9% падіння рейтингу Тимошенко складає 322 466 виборців

Політконсультант Віктор Уколов, близький до Адміністрації президента, вважає, що лідер ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко стрімко втрачає підтримку населення. Про це він написав у своєму блозі, коментуючи оприлюднені 23 січня дані опитування Фонду «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною



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Юлія Тимошенко

Уколов порахував, що 0,9% падіння рейтингу Тимошенко складає 322 466 виборців

Політконсультант Віктор Уколов, близький до Адміністрації президента, вважає, що лідер ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко стрімко втрачає підтримку населення. Про це він написав у своєму блозі, коментуючи оприлюднені 23 січня дані опитування Фонду «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, які показали менший рейтинг лідера «Батьківщини», аніж аналогічне опитування наприкінці року презентоване соціологічною групою «Рейтинг».

«Порівняйте самі, якщо 21 грудня «Рейтинг» показував президентський рейтинг Тимошенко 9,6% від усіх виборців, то нині Демініціативи бачать лише 8,7%. Хай вас не вводять у оману маленькі цифри падіння у відсотках. Якщо врахувати, що це відсотки від кількості виборців, яка в Україні становить 35 827 342, то 0,9% падіння рейтингу Тимошенко складає – 322 466 виборців», - зазначив Уколов.

За його словами, це приблизно «населення такого обласного центру, як Полтава, за кілька місяців відвернулося від Юлії Тимошенко».

На думку Уколова, від'ємна динаміка рейтингу може бути пов'язана з неголосуванням Тимошенко за закон про реінтентеграцію Донбасу, який визнає Росію агресором.

Крім того, вважає політолог, «роздратування виборців також могло викликати те, що Тимошенко підтримувала Саакашвілі, який наприкінці минулого року зробив усе можливе, щоб маргіналізувати організовані ним протести».

З результатами опитування Фонду «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва і Центру Разумкова можна ознайомитися тут.