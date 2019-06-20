У Порошенка розповіли, як формували остаточний список на виборах



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Список партії на Порошенко на вибори формував з’їзд

Праймеріз партії «Європейська солідарність» були лише «порадою», а остаточний список політсили на виборах формували на з’їзді.

Про це заявила міністр у справах ветеранів Ірина Фріз, відповідаючи на питання, чому вона отримала 13-й номер у списку партії, якщо на праймеріз в неї лише 33-й результат.

«Якщо ви дивилися підводку під праймеріз, то там було зазначено, що цей праймеріз не є вирішальним, що він є порадою для партії «Європейська солідарність» щодо кадрового потенціалу, який має громадський сектор, який готовий іти в рядах партії до парламенту», — сказала вона.

Щодо свого високого місця Фріз зазначила, що це рішення з’їзду, на яке вона не могла вплинути.

Міністерка додала, що просила лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка не ставити її до другої десятки списку.

«Тому що вважала, що хлопці, які брали участь у праймеріз, безпосередньо ветерани, мають повне право у другій десятці», — пояснила вона.

На запитання, що сказав їй Порошенко щодо цього прохання, Фріз відповіла: «Петро Олексійович сказав: Я тебе почув».

Зазначимо, що Порошенко назвав політичну силу Бойка-Медведчука головним опонентом «Європейської Солідарності» на дочасних виборах у парламент. «Але п’ятій колоні – не місце в українській владі: Бойко і Медведчук, Мураєв і Вілкул – всі вони мають залишитися на маргінесі», - підкреслив п’ятий президент України.

Відповідаючи на питання «Главкома», чи «Європейська солідарність» - єдина сила, яка зможе протистояти російському реваншу в наступному парламенті, Порошенко відповів: «Якби я не бачив небезпеки реваншу – я б не мав жодної мотивації очолювати цей політичний процес».