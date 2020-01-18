Разумков назвав досягнення та помилки Ради за 5 місяців роботи



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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков Фото: Главком

Головним досягненням парламенту було вирішення питання з депутатською недоторканністю

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков назвав головні досягнення та помилки парламенту IX скликання за час роботи.

Про це він розповів в ефірі каналу Україна 24.

За словами Разумкова, одним з головних досягнень було вирішення питання з депутатською недоторканністю.

«Для мене багато було речей, що ми зробили правильно в стінах парламенту. Насамперед, це питання з депутатською недоторканністю. Депутати такі ж громадяни у цій державі, та мають нести відповідальність. В кінці року ми привели у відповідність законодавство, як повинна проходити така процедура», — заявив Разумков.

Він додав, що «катастрофічних помилок не було», на сьогодні парламент «виконав і перевиконав» завдання, які були перед ним поставлені.

«Не буває ідеальних законів. Є закони, які ми вносимо зміни, коли розуміємо, що їх можна зробити краще. Наприклад, останнє голосування з підвищенням лімітів для ФОП. Я думаю, що це досить непоганий подарунок нашим підприємцям під ялинку, в хорошому сенсі цього слова», — сказав він.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 17 січня оголосив про закриття другої сесії парламенту 9 скликання.