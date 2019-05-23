У Порошенка заявили, що Крючков мстить за націоналізацію «Приватбанку»



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«Цей «кейс» є частиною плану помсти за націоналізацію «Приватбанку», - заявили в БПП

У партії «БПП «Солідарність» вважають, що свої дії Крючков координує з оточенням нової влади

Адвокат Петра Порошенка Ігор Головань звернувся до генерального прокурора України з вимогою забезпечити відповідну перевірку та розпочати досудове розслідування за фактом завідомо неправдивого повідомлення про злочин, зробленого екс-головою правління ПрАТ «Холдингова компанія «Енергомережа» Дмитром Крючковим.

Про це 23 травня повідомляє прес-служба партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність».

«У зверненні адвокат Головань стверджує, що голослівні звинувачення Крючкова на адресу Порошенка підпадають під дію статті 383 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що в партії «БПП «Солідарність» вважають, що свої дії Крючков координує з оточенням нової влади.

«Цей «кейс» є частиною плану помсти за націоналізацію «Приватбанку», коли держава мусила рятувати кошти десятків мільйонів вкладників, які могли «згоріти» внаслідок дій його приватних власників», - зазначили у прес-службі.

Раніше повідомлялося, що голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ГПУ Назар Холодницький провів особистий прийом екс-голови правління «Енергомережі» та колишнього народного депутата Дмитра Крючкова щодо правомірності дій колишнього президента України, ряду вищих посадових осіб органів державної влади, народних депутатів та керівництва деяких суб’єктів великого підприємництва, у статутному капіталі якого частка державної або комунальної власності перевищує 50 відсотків.

Як зазначається, було ухвалено рішення та внесено інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за рядом фактів зловживань.

Нагадаємо, журналісти-розслідувачі телепрограми «Схеми: корупція в деталях - RFERL» у програмі, яка вийшла 28 березня, стверджували, що Крючков через керовану ним компанію «Енергомережа» організовував у 2015 році схеми виведення коштів із державних енергопостачальних компаній (обленерго) в інтересах, зокрема, бізнесменів Ігоря і Григорія Суркісів, а також народного депутата з фракції «Блок Петра Порошенка» Ігоря Кононенка.

Крючкова підозрюють у нанесенні збитків державі на суму понад 346 млн грн (ч. 5 ст. 191 і ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст.364 Кримінального кодексу України).

15 квітня його екстрадували з Німеччини в Україну. Детективи НАБУ затримали екс-посадовця в міжнародному аеропорту «Бориспіль».

Петро Порошенко назвав повернення Крючкова - «передвиборними технологіями штабу Володимира Зеленського та Ігоря Коломойського».

17 квітня суд обрав запобіжним заходом для Крючкова арешт на 45 днів і встановив як альтернативу заставу 7 млн грн.

Згодом Крючкова випустили з СІЗО під грошову заставу у 7 млн грн.