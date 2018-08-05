У Порошенка звернулись до депутатів, які вже зібрались тікати з БПП



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Сергій Березенко

«У БПП залишаються ті, хто не зрадив своїм переконанням», - говорить соратник Порошенка

Вкрай важливо якомога раніше побачити справжню позицію депутатів стосовно тих програмних засад, які декларує БПП. Про це у інтерв'ю «Главкому» розповів народний депутат від БПП та один з ключових членів передвиборчого штабу президента Сергій Березенко. Він нагадав, що наразі політична сила президента займає перше місце в парламенті за кількістю народних обранців.

Березенко визнає, що деякі партнери і по фракції, і по коаліції займаються спекуляціями, заграванням з іншими політичними партіями, навіть з тими, які раніше були їх опонентами. Депутат вважає, що про таке краще дізнатися зараз, щоб потім мати час спокійно відсікти все зайве та рухатися вперед. Березенко впевнений, що і у «Народному фронті», і у фракції Петра Порошенка є люди, які планують продовжити кар'єру у лавах іншої політичної партії. Дехто вже прямо про це заявив. «Я не вбачаю в цьому якоїсь трагедії. Коли людина остаточно визначиться та, можливо, покине лави БПП, у нас залишаться ті, хто не зрадив своїм переконанням», - запевняє Березенко.

Детальніше тут: «Сергій Березенко: Не стану брехати. Перемоги Порошенка у першому турі не буде»