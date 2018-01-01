У потяг «Інтерсіті», в якому їде співачка Руслана, кинули камінь (фото, відео)

Невідомі кинули камінь у вікно біля Руслани і розбили скло

Сьогодні, 25 січня, близько 18:40 невідомі кинули камін у потяг «Інтерсіті» Київ - Львів. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook співачка Руслана Лижичко, яка їде в цьому потязі. «… В потяг Інтерсіті, у якому я їду до рідного Львова, кинули камінь на ходу у вікно поруч зі мною, яке розсипалося в мене на



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Розбите вікно потягу Інтерсіті

Невідомі кинули камінь у вікно біля Руслани і розбили скло

Сьогодні, 25 січня, близько 18:40 невідомі кинули камін у потяг «Інтерсіті» Київ - Львів. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook співачка Руслана Лижичко, яка їде в цьому потязі.

«… В потяг Інтерсіті, у якому я їду до рідного Львова, кинули камінь на ходу у вікно поруч зі мною, яке розсипалося в мене на очах», - написала вона.

За її словами, ніхто не постраждав. «Камінь впав мені на коліна, скло вилетіло на ходу назовні», - розповіла Руслана.

Проте, пасажирам потяга тепер доведеться їхати з розбитим вікном, а на вулиці зима, бідкається співачка.

До слова, у грудні 2017 року у потязі «Інтерсіті» сполученням Перемишль-Київ було виявлено гранату.