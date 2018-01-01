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    У потяг «Інтерсіті», в якому їде співачка Руслана, кинули камінь (фото, відео)

    Невідомі кинули камінь у вікно біля Руслани і розбили скло
    Сьогодні, 25 січня, близько 18:40 невідомі кинули камін у потяг «Інтерсіті» Київ - Львів. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook співачка Руслана Лижичко, яка їде в цьому потязі. «… В потяг Інтерсіті, у якому я їду до рідного Львова, кинули камінь на ходу у вікно поруч зі мною, яке розсипалося в мене на
    • Сьогодні, 19:52
    • Розсилка
    Розбите вікно потягу Інтерсіті
    Розбите вікно потягу Інтерсіті

    Невідомі кинули камінь у вікно біля Руслани і розбили скло

    Сьогодні, 25 січня, близько 18:40 невідомі кинули камін у потяг «Інтерсіті» Київ - Львів. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook співачка Руслана Лижичко, яка їде в цьому потязі.

    «… В потяг Інтерсіті, у якому я їду до рідного Львова, кинули камінь на ходу у вікно поруч зі мною, яке розсипалося в мене на очах», - написала вона.

    За її словами, ніхто не постраждав. «Камінь впав мені на коліна, скло вилетіло на ходу назовні», - розповіла Руслана.

    Проте, пасажирам потяга тепер доведеться їхати з розбитим вікном, а на вулиці зима, бідкається співачка.

    До слова, у грудні 2017 року у потязі «Інтерсіті» сполученням Перемишль-Київ було виявлено гранату.

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