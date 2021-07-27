До Харкова на вертольоті доставили двох поранених військових

Двоє жінок-військовослужбовців отримали вогнепальні осколкові поранення в зоні ООС

До Харкова доставили у військовий госпіталь на вертольоті двох поранених жінок–військовослужбовців. Вони отримали вогнепальні осколкові поранення 26 липня в районі проведення операції Об'єднаних сил. Про це повідомляє місцеве видання 057.

За словами провідного хірурга Військово-медичного клінічного центру Північного регіону Сергія Шипілова, одна з військовослужбовців – у важкому стані. Їй 51 рік – понад п'ять років вона служить у Збройних силах України.

«Вона отримала поранення з пошкодженням діафрагми, тонкої і товстої кишок. Осколок потрапив у ділянку хребта. Під час операції видалили певну кількість крові. Зараз нейрохірурги планують видалити осколок з хребта. Жінка перебуває на ШВЛ в медикаментозному сні», – повідомив Шипілов.

При цьому друга жінка знаходиться в стані середньої тяжкості. Вона отримала непроникаючу рану живота і поранення правої кінцівки. Їй 47 років – півтора року вона служить у ЗСУ.

Обидві потерпілі – з Сумської області, служать за контрактом в одній бригаді, зазначив провідний хірург.

Він додав, що всього в липні в Харківський військовий госпіталь потрапили 10 поранених і 8 травмованих. Зараз тут знаходяться 9 поранених, 3 травмованих і більше 20 хворих з ООС.

Також повинні привезти ще кількох поранених легкого ступеня тяжкості. Їх найближчим часом мають доправити наземним транспортом.

Нагадаємо, 26 липня внаслідок ворожих обстрілів чотири військовослужбовці отримали осколкові поранення, ще троє – бойові травмування. Поранені перебувають у лікувальному закладі. Стан здоров’я одного військовослужбовця – тяжкий, одного – середньої тяжкості, п’ятьох – задовільний.