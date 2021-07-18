Як чоловіку отримати оплачувану відпустку при народженні дитини – пояснення Мін’юсту

Скористатися додатковою оплачуваною 14-денною відпусткою можна впродовж 3 місяців з дня появи на світ малюка

У Міністерстві юстиції України розповіли, як чоловіку отримати 14 днів оплачуваного «декрету» при народженні дитини.

У квітні 2021 року ухвалили закон, яким надано відповідне право для чоловіків та інших членів сім’ї малюка. І нещодавно Уряд затвердив Порядок надання такої відпустки.

До числа осіб, які мають право на таку відпустку, належать:

чоловік, дружина якого народила дитину;

батько дитини, який не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір’ю дитини, за умови що вони спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки;

бабуся, дідусь, або інший повнолітній родич дитини, які фактично здійснюють догляд за дитиною, мати чи батько якої є одинокою матір’ю (одиноким батьком).

Скористатися додатковою оплачуваною 14-денною відпусткою можна впродовж 3 місяців з дня народження дитини.

Також у Порядку наведено визначення термінів, які слід вживати при наданні такої відпустки («одинока мати», «одинокий батько», «інший повнолітній родич дитини») та визначено перелік необхідних документів для кожної категорії осіб.

Так, для підтвердження статусу «одинокого батька» такі особи додають свідоцтво про смерть матері дитини або рішення суду про позбавлення її батьківських прав, визнання безвісно відсутньою чи оголошення померлою.

Для підтвердження статусу «одинокої матері» такі особи також додають копію витягу з Книги реєстрації народжень (якщо немає свідоцтва про народження дитини, в якому відомості про батька дитини внесені в установленому порядку за вказівкою матері) або свідоцтво про смерть батька дитини чи рішення суду про позбавлення його батьківських прав, визнання безвісно відсутнім чи оголошення померлим.

У середині квітня Верховна Рада прийняла в другому читанні законопроєкт № 3695 про забезпечення рівних можливостей матері і батька по догляду за дитиною. Зазначимо, за основу цей закон Рада прийняла на початку грудня 2020 року.

І вже 9 травня набрали чинності зміни до Кодексу законів про працю, які зрівняли чоловіків із жінками у праві на декретну відпустку.

Також в Україні хочуть збільшити виплату при народженні дитини до 50 тисяч грн, це майже на 10 тис. грн більше, ніж зараз.

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