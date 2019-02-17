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    Одеському краєзнавцю спалили машину

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    Одеському краєзнавцю спалили машину

    В результаті пожежі, на щастя, ніхто не постраждав.

    Минулої ночі невідомі підпалили автомобіль одеського краєзнавця і екскурсовода Олександра Бабича.

    Пожежа сталася в безпосередній близькості від будинку історика. Його самого в момент надзвичайної події там не було, зате була його сім'я з маленькими дітьми.

    «Мене не було в місті. У будинку були дві бабусі і двоє маленьких дітей. У сусідній квартирі - двоє сусідів. Якби не пожежні (спасибі, хлопці за 8 хвилин приїхали і відпрацювали), то шість трупів могло б бути», - написав Олександр на своїй сторінці в Facebook.

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    На місце викликали співробітників поліції, які попередньо кваліфікували подію як підпал.

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    Одеському краєзнавцю спалили машину
    Одеському краєзнавцю спалили машину

    На питання журналістів про можливі мотиви підпалу Олександр Бабич відповів: «Це не особисті і не бізнес-конфлікти. У мене їх не було давно. Хтось, кому не подобається моя громадська діяльність».

    Джерело: Думская

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