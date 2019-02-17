Одеському краєзнавцю спалили машину



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В результаті пожежі, на щастя, ніхто не постраждав.

Минулої ночі невідомі підпалили автомобіль одеського краєзнавця і екскурсовода Олександра Бабича.

Пожежа сталася в безпосередній близькості від будинку історика. Його самого в момент надзвичайної події там не було, зате була його сім'я з маленькими дітьми.

«Мене не було в місті. У будинку були дві бабусі і двоє маленьких дітей. У сусідній квартирі - двоє сусідів. Якби не пожежні (спасибі, хлопці за 8 хвилин приїхали і відпрацювали), то шість трупів могло б бути», - написав Олександр на своїй сторінці в Facebook.

На місце викликали співробітників поліції, які попередньо кваліфікували подію як підпал.

На питання журналістів про можливі мотиви підпалу Олександр Бабич відповів: «Це не особисті і не бізнес-конфлікти. У мене їх не було давно. Хтось, кому не подобається моя громадська діяльність».

Джерело: Думская