У Празі демонстранти вимагали відставки уряду Бабіша, скандуючи «Ми не Росія»



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Протестуючі вимагали відставки кабінету Бабіша Фото: idnes.cz

Протестуючі зібралися у Празькому Граді

У Празі тисячі людей вийшли на вулиці після того, як чеський парламент не зміг висловити вотум недовіри урядові Андрея Бабіша.

Про це повідомляє Idnes.cz.

Люди скандували гасло «Чеська Республіка - це не Росія, ми хочемо гідного уряду», та вимагали відставки кабінету Бабіша через розслідування можливих махінацій із коштами Європейського союзу.

Демонстранти зібралися у Празькому Граді та пройшли до Староміської площі, яка була практично заповнена, так само, як і на подібній демонстрації напередодні.

Нагадаємо, парламент Чехії 23 листопада не зміг висловити недовіру урядові прем’єр-міністра Андрея Бабіша. Вотум недовіри уряду ініціювали опозиціонери у зв’язку зі скандалом довкола відвідин сином Бабіша анексованого Криму.

Як відомо, у Чехії розгорівся політичний скандал після інтерв’ю сина прем’єра Андрія Бабіша-молодшого виданню Seznam.cz, яке оприлюднили 12 листопада. За словами сина, минулого року його силою вивезли до анексованого Росією Криму, щоб не дати можливості свідчити правоохоронцям проти батька у можливих махінаціях з коштами Євросоюзу.

Поліція Чехії веде розслідування у зв'язку із заявою сина прем'єр-міністра Андрея Бабіша-молодшого про його викрадення і насильне перевезення до окупованого Криму восени 2017 року.

Джерело: ТСН