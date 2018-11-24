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    У Празі демонстранти вимагали відставки уряду Бабіша, скандуючи «Ми не Росія»

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    Протестуючі вимагали&nbsp;відставки кабінету Бабіша - У Празі демонстранти вимагали відставки уряду Бабіша, скандуючи «Ми не Росія»
    Протестуючі вимагали відставки кабінету Бабіша
    Фото: idnes.cz

    Протестуючі зібралися у Празькому Граді

    У Празі тисячі людей вийшли на вулиці після того, як чеський парламент не зміг висловити вотум недовіри урядові Андрея Бабіша.

    Про це повідомляє Idnes.cz.

    Люди скандували гасло «Чеська Республіка - це не Росія, ми хочемо гідного уряду», та вимагали відставки кабінету Бабіша через розслідування можливих махінацій із коштами Європейського союзу.

    Демонстранти зібралися у Празькому Граді та пройшли до Староміської площі, яка була практично заповнена, так само, як і на подібній демонстрації напередодні. 

    Нагадаємо, парламент Чехії 23 листопада не зміг висловити недовіру урядові прем’єр-міністра Андрея Бабіша. Вотум недовіри уряду ініціювали опозиціонери у зв’язку зі скандалом довкола відвідин сином Бабіша анексованого Криму. 

    Як відомо, у Чехії розгорівся політичний скандал після інтерв’ю сина прем’єра Андрія Бабіша-молодшого виданню Seznam.cz, яке оприлюднили 12 листопада. За словами сина, минулого року його силою вивезли до анексованого Росією Криму, щоб не дати можливості свідчити правоохоронцям проти батька у можливих махінаціях з коштами Євросоюзу.

    Поліція Чехії веде розслідування у зв'язку із заявою сина прем'єр-міністра Андрея Бабіша-молодшого про його викрадення і насильне перевезення до окупованого Криму восени 2017 року.

    Джерело: ТСН

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