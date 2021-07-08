У Празі відремонтують унікальний український храм (фото)

Поліції не вдалося знайти винуватця пожежі, яка минулого року знищила дерев'яну православну церкву Святого Михаїла в Кінських садах

Поліції не вдалося знайти винуватця пожежі, яка минулого року знищила дерев'яну православну церкву Святого Михаїла в Кінських садах

Після пожежі, яка сталася 28 жовтня минулого року, було заявлено, що вона виникла внаслідок людської діяльності

Дерев’яний храм св. Михаїла в Празі, який згорів минулого року, відновлять, але слідство в справі про пожежу, призупинено. Про це інформує Чеське телебачення.

Поліції не вдалося знайти винуватця пожежі, яка минулого року знищила дерев'яну православну церкву Святого Михаїла в Кінських садах, тому вона призупинила розслідування, яке може відновити, якщо з’явиться нова інформація.

«Днями справу було відкладено. За результатами експертних розслідувань, оцінки слідів, допитів окремих осіб і всіх зусиль кримінальних слідчих не виявлено інформації, яка могла б привести до з'ясування справи та можливого притягнення до відповідальності конкретної особи», – заявив речник празької поліції Ян Рибанські.

Відразу після пожежі, яка сталася 28 жовтня минулого року, було заявлено, що вона виникла внаслідок людської діяльності, можливо, через необережне користування вогнем безхатьками. Технічна несправність виключалася. Церква згоріла майже повністю.

Додамо, що Семінарську церкву у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича рятуватимуть від тріщин та грибка. Цьогоріч розпочнеться відновлення фасадів будівлі у рамках програми Президента України «Велика реставрація».

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