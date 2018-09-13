У прикордонному селищі Мілове через можливі провокації росіян перенесли пункт пропуску



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Фото: Держприкордонслужба

Впродовж тривалого часу український пункт пропуску «Мілове» функціонував частково на російському боці вулиці Дружби народів

На Луганщині пункт пропуску «Мілове» почав працювати на новому місці.

Про це 13 вересня повідомляє Держприкордонслужба.

«Сьогодні, з 8.00, в облаштованому на новому місці пункті пропуску «Мілове» прикордонники Луганського загону розпочали контрольно-пропускні операції», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що впродовж тривалого часу український пункт пропуску «Мілове» функціонував частково на російському боці вулиці Дружби народів, посередині якої проходить лінія державного кордону у Міловому.

«Однак після того, як Російська Федерація розпочала інженерні роботи зі свого боку дороги, створилися передумови до провокацій проти наших прикордонників і навіть можливого захоплення їх у заручники. Керівництво Державної прикордонної служби вирішили перенести пункт пропуску на український бік в терміновому порядку», - заявили в ДПСУ.

Підкреслюється, що відтепер передумов для виникнення провокаційних ситуацій стало значно менше і, відповідно, українська сторона може гарантувати безпеку громадян під час перетину кордону.

Раніше повідомлялося, що 31 серпня у прикордонному районному центрі Мілове на півночі Луганської області росіяни почали встановлювати загородження.