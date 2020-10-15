У Приват24 стався збій
Спостерігаються проблеми з переказом коштів з картки на картку і поповненням мобільних номерів
У роботі програми Приватбанку Приват24 стався збій. Спостерігаються проблеми з переказом коштів з картки на картку і поповненням мобільних номерів.
Про це повідомили в сервісному центрі Приват24.
Орієнтовно, проблему повинні вирішити у найближчу годину.
«На жаль, на даний момент спостерігаються проблеми при проведенні платежів з картки на картку і платежів на поповнення мобільних номерів в Приват24. Рекомендуємо не повторювати платежі і очікувати зміни статусу платежу», - йдеться в повідомленні.
Останній раз збій в роботі Приват24 стався на початку літа. Тоді клієнти не могли здійснити вхід в особистий кабінет як програми, так і програми для комп'ютера.
До слова, Приват24 входить в 15 найпопулярніших серед українців додатків.