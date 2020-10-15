У Приват24 стався збій



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Останній раз збій в роботі Приват24 стався на початку літа

Спостерігаються проблеми з переказом коштів з картки на картку і поповненням мобільних номерів

У роботі програми Приватбанку Приват24 стався збій. Спостерігаються проблеми з переказом коштів з картки на картку і поповненням мобільних номерів.

Про це повідомили в сервісному центрі Приват24.

Орієнтовно, проблему повинні вирішити у найближчу годину.

«На жаль, на даний момент спостерігаються проблеми при проведенні платежів з картки на картку і платежів на поповнення мобільних номерів в Приват24. Рекомендуємо не повторювати платежі і очікувати зміни статусу платежу», - йдеться в повідомленні.

Останній раз збій в роботі Приват24 стався на початку літа. Тоді клієнти не могли здійснити вхід в особистий кабінет як програми, так і програми для комп'ютера.

До слова, Приват24 входить в 15 найпопулярніших серед українців додатків.