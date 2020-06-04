У «Приват24» стався збій



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Усунення проблеми орієнтовно займе близько години

При цьому оплата картами і зняття готівки в банкоматах доступні клієнтам

У роботі онлайн-банкінгу «Приват24» стався збій: користувачі не можуть скористатися сайтом і мобільним додатком.

Як повідомило джерело в «Приватбанку», стався збій зв'язку, внаслідок чого недоступна авторизація в «Приват24», пише УНІАН.

Усунення проблеми орієнтовно займе близько години.

При цьому оплата картами та зняття грошей в банкоматах, як і раніше, доступні.

До слова, «Приват24» входить в 15 найпопулярніших серед українців додатків.

Нагадаємо, 23 квітня у роботі онлайн-банкінгу «Приват24» теж стався збій. Зокрема, виникли труднощі під час проведення платежів у мобільному додатку та на сайті.

Кількість та обсяги банківських операцій через додаток онлайн-банкінгу Privat24 за перший тиждень карантину збільшилися на 27%. Водночас кількість клієнтів, що обслуговуються в оффлайн банківської мережі, скоротилася на 30-70% залежно від регіону.