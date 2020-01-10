Лаявся та погрожував прикордонникам: у «Борисполі» затримали агресивного пасажира (відео)



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Чоловік чіплявся до інших пасажирів та порушував громадський порядок Фото: скріншот відео

Після невдалих спроб втихомирити пасажира, прикордонники були вимушені затримати громадянина

У міжнародному аеропорту «Бориспіль» прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» затримали уродженця Івано-Франківська, який агресивно поводився.

Чоловік прибув рейсом із Дубліна. Після посадки рейсу наш співвітчизник разом з усіма громадянами попрямував до лінії паспортного контролю. Чекаючи на оформлення, він почав чіплятися до інших пасажирів та порушувати громадський порядок. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

«Прикордонники відділу «Бориспіль» відвели чоловіка з лінії контролю, щоб заспокоїти та з'ясувати, чим спровокована його агресивна поведінка. Однак, перебуваючи у режимній зоні, він продовжував нецензурно лаятися та почав погрожувати військовослужбовцям. Після невдалих спроб його втихомирити, охоронці кордону були вимушені затримати громадянина та притягнути до адміністративної відповідальності», - розповіли у ДПСУ.

Нагадаємо, що це вже не перший випадок, коли прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» вимушені локалізувати дії агресивних подорожувальників. Тиждень тому в одному з терміналів аеропорту «Бориспіль» охоронці кордону затримали чоловіка, який лаявся, плювався і поривався битися через те, що мав заборону на виїзд за межі України.