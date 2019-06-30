У Путіна хочуть в липні обговорити зустріч Нормандської четвірки



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Пєсков вказав на необхідність дізнатися більше про «концептуальні підходи нового керівництва України»

Помічники президентів країн Нормандської четвірки (Україна, Франція, Німеччина, РФ) зустрінуться в липні, щоб обговорити перспективи проведення саміту в цьому форматі.

Про це в неділю, 30 червня, поінформував прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков в інтерв'ю програмі «Москва. Кремль. Путін», повідомляє DW.

«Очікуємо, що протягом липня зберуться помічники президентів і обговорять перспективи виходу на якесь конкретне розуміння термінів і доцільності саміту», - сказав Пєсков.

Говорячи про підсумки проведеного нещодавно саміту країн Великої двадцятки (G20) в Осаці та Україну в його контексті, Пєсков зазначив, що потрібно відновлювати діалог на найвищому рівні за лінією Нормандської четвірки.

Однак він наголосив, що «зустрічатися заради зустрічей немає жодного сенсу, потрібно підготуватися». Так само Пєсков вказав на необхідність дізнатися більше про «концептуальні підходи нового керівництва України».

Говорячи про наближення виборів до Верховної Ради України, речник Кремля припустив, що електоральний процес може стати «певним гальмівним фактором».

Днями президент Росії Путін повідомив, що домовився на зустрічі з канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель про збереження «нормандського формату» і готовий до проведення «нормандського саміту».