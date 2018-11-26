У Путіна назвали «небезпечною провокацією» події біля окупованої Керчі



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Агресія РФ в Азовському морі: окупанти захопили три українських кораблі

В Кремлі намагаються звинуватити Україну в тому, що РФ захопила українські кораблі та поранила українських моряків

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав «дуже небезпечною провокацією Києва» недільний інцидент з українськими кораблями, передають РосЗМІ.

«Мова йде про дуже небезпечні провокації, яка вимагає особливої уваги і особливого розгляду», - сказав він журналістам, коментуючи інцидент в Керченській протоці.

Наразі вже відомо, що Україна готує заяву до Європейського суду з прав людини щодо захисту прав українських військових моряків, захоплених 25 листопада Російською Федерацією.

Експерт повідомив подробиці про захоплення росіянами українських кораблів, зокрема окупанти дали команду «Не дайте їм піти!»

Зазначимо, що президент України Петро Порошенко звернувся до керівництва Російської Федерації з вимогою звільнити українських моряків та кораблі, затримані в Керченській протоці.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету винести на РНБО окреме рішення про звернення до Верховної Ради та запровадити воєнний стан.

У зв’язку із ситуацією на Азовському морі Збройні Сили України приведені у повну бойову готовність.

Рада Безпеки ООН сьогодні скликає термінове засідання щодо України.

Верховна Рада збереться на позачергову сесію сьогодні о 16:00. На цій сесії буде розглядатися пропозиція Верховного Головнокомандуючого Петра Порошенка про введення воєнного стану в Україні терміном на 60 діб.