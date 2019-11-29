У Путіна поскаржилися, що на форумі ООН в Женеві були порушені «права кримських татар»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Депутата Держдуми від анексованого Криму Руслана Бальбека позбавили права виступати з доповіддю 28 листопада

На форумі ООН в Женеві не дозволили виступати проросійським представникам анексованого Криму

Постійний представник президента Росії в анексованому Криму Георгій Мурадов вважає «порушенням прав кримських татар» заборону виступати проросійським представникам анексованого Криму на форумі ООН в Женеві, а також те, що частині проросійських представників Криму відмовили реєструвати для участі в цьому заході.

«У Женеві проходить форум національних меншин ООН, на цей форум не зареєстрували керівників кримських татар. Хіба це не порушення прав кримських татар на те, щоб вони розповіли правду про те, що в Криму відбувається і як їм сьогодні живеться? Це пряме порушення. Всім кримчанам, в тому числі кримським татарам, країни заходу - Євросоюз і США, не дають відвідувати своїх родичів, це пряме порушення міжнародного гуманітарного права», - сказав Мурадов, якого цитують Крим.Реалії.

Як відомо, на 12-й сесії форуму з питань меншин, який проходить в Женеві під егідою Ради ООН з прав людини, «представників Криму» з російської делегації - депутата Держдуми від анексованого Криму Руслана Бальбека і главу російської громадської організації «Українська громада Криму» Анастасію Гридчин позбавили права виступати зі своїми доповідями 28 листопада.

Також член Громадської палати Росії від Криму, глава підконтрольної Росії «болгарської громади Криму» Іван Абажер повідомив, що швейцарське посольство не видало йому візу для участі в форумі.

До слова, Україна зробила низку кроків для попередження керівництва Форуму з питань меншин Ради ООН з прав людини про нелегітимність участі у ньому представників окупаційної влади Криму та їх поплічників.

Представники України зірвали виступ на форумі ООН з питань меншин незаконно обраного до Держдуми РФ від окупованого Криму Руслана Бальбека, із порушенням процедур включеного до складу російської делегації.

Бальбек почав виступати замість російського дипломата і «вихлюпнув потік російської пропаганди».