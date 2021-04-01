Пентагон стурбований ескалацією на Донбасі та нарощуванням військ РФ біля кордону

Американська сторона поінформована про доповіді українських військових щодо пересування російських військ у напрямку кордону з Україною

Американська сторона поінформована про доповіді українських військових щодо пересування російських військ у напрямку кордону з Україною

Міноборони США обговорює із союзниками по НАТО питання, пов'язані з ескалацією обстановки на сході України

США висловлюють занепокоєння у зв’язку з порушенням окупантами режиму припинення вогню, а також посиленою присутністю військ РФ на кордоні з Україною.

Про це на брифінгу заявив речник Пентагону Джон Кірбі.

«Ми стурбовані останньою ескалацією російської агресії на сході України, у тому числі порушенням режиму припинення вогню», – підкреслив офіційний представник оборонного відомства США.

Він нагадав, що це призвело до загибелі чотирьох українських військових 26 березня. І прямо звинуватив у посиленні агресії Росію, вказавши, що «дестабілізуючі дії РФ підривають зусилля з деескалації».

Крім того, Кірбі повідомив, що американська сторона поінформована про доповіді українських військових щодо пересування російських військ у напрямку кордону з Україною. Він запевнив, що Пентагон обговорює із союзниками по НАТО питання, пов'язані з ескалацією обстановки, порушенням режиму припинення вогню, а також зростанням напруження в регіоні.

Представник Пентагону також запевнив, що ці питання обговорювалися в середу з керівництвом міноборони РФ.

Зазначимо, напередодні ввечері міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном щодо загострення ситуації на Донбасі

Як відомо, 31 березня Росія відмовилася від припинення вогню на Донбасі.

До слова, Кремль залякує Україну «поновленням» війни на Донбасі. Країна-агресор традиційно звинувачує Україну в тому, що вона захищає свої землі від окупантів.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак, виступаючи у Верховній Раді України 30 березня, розповів, що Росія збільшує чисельність своїх військ на кордоні з Україною.

За його словами, станом на 30 березня уздовж державного кордону України перебувають 28 батальйонних тактичних груп збройних сил РФ. Війська зосереджені у Брянській, Воронезькій областях Росії та в анексованому Криму.

Також Хомчак проінформував, що Росія заводить свої війська на територію Білорусі під приводом різних навчань.

Верховна Рада України ухвалила Заяву Верховної Ради України щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту. За проєкт постанови про заяву проголосували 308 народних депутатів.

Рада закликає світове співтовариство, парламенти іноземних держав і міжнародні парламентські організації засудити агресивну політику РФ щодо України, атакож продовжити та посилити міжнародний політичний й економічний тиск на країну-агресорку.

Джерело: Укрінформ