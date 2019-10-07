У Путіна заявили, що шанси на зустріч Нормандської четвірки ростуть



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Очікується, що саміт Нормандської четвірки пройде у Парижі

В РФ заявляють, що саміт відбудеться, «коли президенти вирішать»

Помічник президента Росії Володимира Путіна Юрій Ушаков заявив, що після узгодження у Мінську «формули Штайнмаєра» шанси на проведення зустрічі лідерів Нормандської четвірки ростуть.

Про це Ушаков сказав ефірі каналу «Росія 1» ввечері 6 жовтня.

«Шанс на проведення у відносно недалекому майбутньому саміту в «нормандському форматі», звичайно, збільшується», - заявив помічник Путіна. Водночас Ушаков не називав конкретної дати.

Глава міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров також не став уточнювати, коли може відбутися саміт.

«Коли президенти вирішать», - зазначив він.

Напередодні у Росії озвучили нову умову для зустрічі Нормандської четвірки.

Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що «формула Штайнмаєра» є «компромісним варіантом» виконання Мінських угод.

Як повідомлялося, Берлін підтвердив намір провести саміт Нормандської четвірки.

За словами Ангели Меркель, зустріч планується в Парижі.

Також президент Володимир Зеленський розповів, про що йтиметься на зустрічі Нормандської четвірки.

Зеленський запевнив, що Україна не підписувала із так званими «ЛНР» та «ДНР» жодних угод. Крім того він заявив, що «поважає право громадян на протести».