Разумков озвучив «червоні лінії» для нового закону про особливий статус Донбасу



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Дмитро Разумков сподівається, що перемовини в «нормандському форматі» зможуть дати поштовх, який допоможе вийти з глухого кута Фото: Главком

Спікер Ради запевняє, що закон буде писатися разом з громадськістю

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявляє, що під час підготовки нового закону про особливий статус Донбасу не буде перейдено жодної «червоної лінії».

Про це він сказав в ефірі телеканалу «Україна».

«Повертаючись до червоних ліній. Ключовим питанням стоїть питання про вибори. Вибори можуть відбуватися виключно за українським законодавством, і це одна з тих червоних ліній, про які ми говорили. Друге — вибори можуть відбуватися лише коли немає кулеметів, танків, іншої зброї. Тому що все це не дозволяє провести вибори. Коли буде досягнутий безпековий компонент, про що говорять усі політики і в першу чергу президент і я, і представники нашої політичної сили, тоді ми зможемо виключно за українським законодавством провести вибори на поки що тимчасово окупованій території. Коли в нас буде контроль над кордоном, коли ОБСЄ визнає ці вибори, саме тоді почне працювати так званий новий закон про особливий статус Донбасу», - сказав голова Ради.

Разумков наголосив, що ніхто не буде порушувати «червоні лінії», які були зазначені раніше, тому що від них залежить територіальна цілісність і суверенітет України.

«Ми дійсно розуміємо, що так званий закон про особливий статус тимчасово окупованих територій закінчується в цьому році. І треба знаходити новий механізм, новий закон, і президент про це говорив, що це буде публічна позиція, це не буде писатися в Офісі Президента або в закритому комітеті Верховної Ради. Це закон буде писатися разом з суспільством, тому що це питання дуже важливе для всієї держави», - зауважив Разумков.

За його словами, для того, щоб ні в кого не було думки, що новий закон про особливий статус передбачатиме федералізацію України, він повинен розроблятися із залученням експертів, громадськості, Верховної Ради, Офісу президента, а також закордонних партнерів.

«Таким чином, у цій дискусії ми отримаємо якісний законопроєкт, який буде розглянутий Верховною Радою України публічно, публічна дискусія повинна бути в цьому питанні. І ми зможемо, залишаючись в тих «червоних лініях», з яких ми почали бесіду, напрацювати таке законодавство, яке зможе і зберегти інтереси держави, і повернути території і людей», - зазначив Разумков.

Голова Верховної Ради також сподівається, що перемовини в «нормандському форматі» зможуть дати поштовх, який допоможе вийти з глухого кута. Разумков також зауважив, що при відведенні військ з лінії розмежування безпека буде зберігатися за рахунок Національної гвардії, правоохоронців, які там перебуватимуть.

На запитання, чи не кине Україна своїх громадян, які після розведення військ залишаться за межею контролю українського війська, Разумков відповів:

«Це українська територія і на ній будуть зберігатися закони України. А за дотриманням законів України і безпекою будуть наглядати правоохоронні органи Української держави. Я впевнений, що до нього долучаться і представники організації ОБСЄ, і журналісти, які теж дуже часто беруть участь в цьому процесі. Я впевнений, що ми таким чином, на жаль, не швидко, але зможемо вийти з тієї патової ситуації, яку ми спостерігаємо протягом вже декількох років, і зможемо почати реалізовувати Мінські домовленості. І таким чином, виконуючи ті пункти, які зазначені в Мінську, вийдемо на повернення, в першу чергу, людей і своїх територій».

Нагадаємо, у неділю на Майдані Незалежності відбулося віче «Зупинимо капітуляцію!».

Раніше повідомлялося, що питання щодо закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей не буде виноситися на референдум.

Як відомо, президент Володимир Зеленський заявив, що Верховна Рада розробить новий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.

Також він повідомив, що «формула Штайнмаєра» щодо дії закону про особливий статус Донбасу та розведення військ на трьох ділянках і всі пункти Мінських угод будуть розглядатися на саміті Нормандської четвірки.

Джерело: Укрінформ