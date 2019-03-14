У п’ятницю на заході України очікуються дощі, на сході – мокрий сніг



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В столиці прогнозують суху та сонячну погоду

У п’ятницю, 15 березня, в Україні прогнозують потепління, дощі на заході і мокрий сніг на сході, 16 березня погода зіпсується.

Про це повідомляє синоптик Наталя Діденко у Facebook.

Температура повітря вночі крутитиметься поблизу нуля, на Сході до 2-4 градусів морозу, вдень очікується +5+12 градусів, на Сході – +1+5 градусів.

У Києві 15 березня – сухо, сонячно та помірно тепло +8+10 градусів.

«16 березня північний циклон з центром над Балтикою та його атмосферні фронти принесуть в Україну ускладнення погоди – дощі та сильний вітер. Лише східні області утримаються від опадів та штормового вітру», - пише Діденко.

За прогнозом Укргідрометцентру, у суботу близько 0, вдень до +8+11 градусів.

«У неділю, 17 березня, погода в Україні покращиться – буде сухо та потепліє до +10+15 градусів, на Заході до +14+20 градусів», - підсумувала Діденко.