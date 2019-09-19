У п’ятницю аграрії протестуватимуть проти продажу землі іноземцям



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Голова «Всеукраїнської аграрної ради»: Встановлення обмежень на придбання землі негромадянами – нормальна світова практика

У п’ятницю по всій країні відбудеться акція аграріїв проти продажу української землі іноземцям. Про це повідомив голова «Всеукраїнської аграрної ради» Андрій Дикун після сьогоднішньої зустрічі аграріїв з президентом Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром України Олексієм Гончаруком.

«Ми хочемо привернути увагу нашого українського суспільства, нашої влади для того, щоб нас почули, що ми виступаємо проти допуску на ринок землі України іноземців», - розповів Андрій Дикун.

Згідно із останніми заявами влади, при відкритті ринку землі планується надати дозвіл купувати землю юридичним особам, власниками яких можуть бути іноземці. Саме це може стати «лазівкою», через яку іноземні громадяни зможуть володіти українською землею. Адже невідомо, хто буде кінцевим власником або беніфіціаром конкретної фірми.

Андрій Дикун розповів, що встановлення обмежень на придбання землі негромадянами – нормальна світова практика.

«Наприклад, жодна з країн Східної Європи не відкривала одночасно свій ринокземлі і для фізосіб, і для юридичних осіб, де засновниками можуть бути іноземці. Всюди були жорсткі обмеження. Щоб не зникло село – ми маємо зберегти землю для українців», - сказав він.