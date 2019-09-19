Зеленський виступив проти дозволу купівлі землі іноземцям



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Як заявив президент, «страшилки про китайців, про арабів або про інопланетян, які вивезуть нашу землю вагонами, це маячня»

Президент Володимир Зеленський виступає проти дозволу купівлі землі іноземцям.

Про це він сказав під час зустрічі з аграріями у четвер, 19 вересня.

Зеленський запропонував провести широке публічне обговорення моделі ринку землі в Україні, оскільки це питання є дуже чутливим. «По-перше, щоб розвіяти всі міфи та всі маніпуляції, які посіяли у свідомості громадян за останні 20 років. По-друге, щоб знайти оптимальне і збалансоване рішення відкритого ринку землі», - заявив президент.

У той же час Зеленський запропонував своє бачення моделі ринку землі. «Перше і головне: земля належить українцям. У моделі, яку пропонуємо ми з урядом, купувати або продавати землю зможуть тільки українські громадяни і українські компанії», - повідомив президент.

Як заявив Зеленський, «страшилки про китайців, про арабів або про інопланетян, які вивезуть нашу землю вагонами, це маячня».

Як відомо, у всіх регіонах України йде збір підписів під петицією на знак протесту проти відкриття ринку землі для іноземців.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів розробити законопроєкт про оборот земель сільськогосподарського призначення до 1 жовтня, а також Верховній Раді скасувати земельний мораторій до 1 грудня 2019 року.

Також Зеленський заявив, що в цьогоріч в Україні буде проведено земельну реформу, а ринок землі запрацює у 2020 році.

Раніше повідомлялося, що банківська система України готова до роботи з ринком землі.

За оцінкою Світового банку, скасування мораторію приноситиме економіці України 0,7-1,5 млрд доларів щорічно.

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Джерело: РБК-Україна