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    Економіка та фінанси

    Президент планує ініціювати створення офісу земельного омбудсмена

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    Глава держави збирається відвідати конференцію з реформи управління земельними відносинами

    Президент України Володимир Зеленський має намір на Конференції з реформи управління земельними відносинами запропонувати ідею створення офісу омбудсмена по землі.

    Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» із посиланням на програму конференції.

    «Презентація президентом Володимиром Зеленським омбудсмена по землі. Основні завдання та цілі діяльності омбудсмена по землі», - йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що конференція відбудеться 19 вересня.

    Раніше стало відомо, що у четвер Володимир Зеленський Зеленський обговорить з аграріями земельну реформу.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів України розробити законопроєкт про оборот земель сільськогосподарського призначення до 1 жовтня, а також Верховній Раді скасувати земельний мораторій до 1 грудня 2019 року.

    Також президент Володимир Зеленський заявив, що в цьогоріч в Україні буде проведено земельну реформу, а ринок землі запрацює у 2020 році.

    Раніше повідомлялося, що банківська система України готова до роботи з ринком землі.

    За оцінкою Світового банку, скасування мораторію приноситиме економіці України 0,7-1,5 млрд дол. щорічно.

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