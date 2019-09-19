Президент планує ініціювати створення офісу земельного омбудсмена



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Глава держави збирається відвідати конференцію з реформи управління земельними відносинами

Президент України Володимир Зеленський має намір на Конференції з реформи управління земельними відносинами запропонувати ідею створення офісу омбудсмена по землі.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» із посиланням на програму конференції.

«Презентація президентом Володимиром Зеленським омбудсмена по землі. Основні завдання та цілі діяльності омбудсмена по землі», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що конференція відбудеться 19 вересня.

Раніше стало відомо, що у четвер Володимир Зеленський Зеленський обговорить з аграріями земельну реформу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів України розробити законопроєкт про оборот земель сільськогосподарського призначення до 1 жовтня, а також Верховній Раді скасувати земельний мораторій до 1 грудня 2019 року.

Також президент Володимир Зеленський заявив, що в цьогоріч в Україні буде проведено земельну реформу, а ринок землі запрацює у 2020 році.

Раніше повідомлялося, що банківська система України готова до роботи з ринком землі.

За оцінкою Світового банку, скасування мораторію приноситиме економіці України 0,7-1,5 млрд дол. щорічно.