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    У Раді отримали доопрацьований проект бюджету-2018

    Проект передано на розгляд керівництву та профільному комітету
    Доопрацьований проект закону про держбюджет на 2018 рік вже передано керівництву парламенту та направлено до Комітету Ради з питань бюджету. Така інформація оприлюднена прес-службою Верховної Ради. Проект закону «Про Державний бюджет України на 2018 рік» (№ 7000) надійшов до парламенту 4 грудня і вже направлений на розгляд профільному
    • Сьогодні, 20:47
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    Проект передано на розгляд керівництву та профільному комітету

    Доопрацьований проект закону про держбюджет на 2018 рік вже передано керівництву парламенту та направлено до Комітету Ради з питань бюджету.

    Така інформація оприлюднена прес-службою Верховної Ради.

    Проект закону «Про Державний бюджет України на 2018 рік» (№ 7000) надійшов до парламенту 4 грудня і вже направлений на розгляд профільному комітету та керівництву Верховної Ради. Цей документ також передано в тираж.

    Так, доходи держбюджету визначені на рівні 913 млрд 613 млн 702,5 тис. грн, витрати - на рівні 988 млрд 634 млн 334,5 тис. грн, а граничний обсяг дефіциту держбюджету - в сумі 81 млрд 849 млн 380 тис. грн.

    Прожитковий мінімум з 1 січня 2018 року складе 1700 грн, з 1 липня - 1777 грн, з 1 грудня - 1853 гривні, а мінімальна зарплатня - 3723 гривні (з 1 січня).

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