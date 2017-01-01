У Раді отримали доопрацьований проект бюджету-2018
- Сьогодні, 20:47
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Проект передано на розгляд керівництву та профільному комітету
Доопрацьований проект закону про держбюджет на 2018 рік вже передано керівництву парламенту та направлено до Комітету Ради з питань бюджету.
Така інформація оприлюднена прес-службою Верховної Ради.
Проект закону «Про Державний бюджет України на 2018 рік» (№ 7000) надійшов до парламенту 4 грудня і вже направлений на розгляд профільному комітету та керівництву Верховної Ради. Цей документ також передано в тираж.
Так, доходи держбюджету визначені на рівні 913 млрд 613 млн 702,5 тис. грн, витрати - на рівні 988 млрд 634 млн 334,5 тис. грн, а граничний обсяг дефіциту держбюджету - в сумі 81 млрд 849 млн 380 тис. грн.
Прожитковий мінімум з 1 січня 2018 року складе 1700 грн, з 1 липня - 1777 грн, з 1 грудня - 1853 гривні, а мінімальна зарплатня - 3723 гривні (з 1 січня).