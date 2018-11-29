Раду просять дозволити заводу в Шостці виготовляти боєприпаси



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Наразі формується комплекс підприємств, що будуть виготовляти артилерійські снаряди і шосткинська «Зірка» має у ньому посісти своє важливе місце

У разі ухвалення законопроекту шосткинська «Зірка» зможе стабільно працювати, виплачувати зарплатню, модернізувати потужності та створювати нові робочі місця

Концерн «Укроборонпром» звернувся до народних депутатів України із закликом ухвалити законопроект №9032, що дозволить шосткинському підприємству «Зірка» на Сумщині, відновити виробництво боєприпасів. Про це повідомляє прес-служба концерну.

«ДК «Укроборонпром» закликає народних депутатів України підтримати законопроект, що дозволить підприємству «Шосткинський казенний завод «Зірка», розпочати роботу та долучитись до відновлення вітчизняної боєприпасної галузі», - йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією, завдяки спільним зусиллям Мінекономрозвитку і торгівлі, Міноборони та «Укроборонпрому» наразі формується комплекс підприємств, що будуть виготовляти артилерійські снаряди. І шосткинська «Зірка» у ньому має посісти своє важливе місце.

«Для цього на заводі є високопрофесійні кадри, устаткування та спеціально обладнанні приміщення з надвисоким рівнем безпеки. Відтворити такі виробничі та кадрові умови в іншому місці України у короткостроковій перспективі - просто неможливо», - запевняють в «Укроборонпромі».

У разі ухвалення законопроекту шосткинська «Зірка» зможе стабільно працювати, виплачувати зарплатню, модернізувати потужності та створювати нові робочі місця, інформують в «Укроборонпромі».