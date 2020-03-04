Зеленський у Раді спустився до зали і пішов розбиратися з Гончаренком



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Олексій Гончаренко запропонував всій владі зелених разом з їхнім керівником написати заяви про відставку і піти

Президент попросив не переходити на особистості, - Гончаренко

У Верховній Раді на позачерговому засідання після феєричного виступу народного депутата з фракції «Європейська Солідарність» Олексія Гончаренка президент Володимир Зеленський спустився до зали і пішов до нього поговорити.

Як пізніше розповів нардеп, Зеленський попросив його не переходити на особистості.

Зазначимо, що у своєму виступі у парламенті Гончаренко запропонував всій владі «зелених» разом з їхнім керівником написати заяви про відставку і піти

«Я до цього ставлюся філософськи. Сьогодні Володимир Олександрович став самим головним опозиціонером в країні. Всій владі зелених потрібно йти. Ось просто бути чесними з собою взяти і піти. На жаль, він забув про себе. Що він їх і привів. А особистості, Володимир Олександрович, вони як раз і стають політиками. Чи не персонажі серіалів, а тільки особистості. І якщо ви хочете залишитися в історії України - Президентом, то вам доведеться стати цією особистістю, а не продовжувати бути героєм серіалу. Притому, посереднього», - написав Гончаренко у своєму Тelegram.

Нагадаємо, сьогодні, 4 березня, Рада проголосувала за відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука та обрала на його місце Дениса Шмигаля.

Нагадаємо, напередодні «Главком» повідомляв, що президент України Володимир Зеленський запропонував призначити новим прем'єр-міністром нинішнього віцепрем'єра і міністра розвитку громад і територій Дениса Шмигаля.

Зазначимо, сьогодні заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко вже заявив, що кількох міністрів можуть допризначити наступного тижня. Він додав, що деякий час кілька міністерств будуть очолювати перші заступники.

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