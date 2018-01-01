У Раду надійшло подання Луценка на зняття недоторканності з Бакуліна

Парубій прокоментував подання Генпрокурора на депутата Бакуліна

Голова Верховної Ради Андрій Парубій отримав подання Генерального прокурора Юрія Луценка щодо надання згоди парламентом на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата України Євгена Бакуліна і невідкладно передав документи на розгляд парламентського комітету з питань регламенту та організації



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Євген Бакулін

Парубій прокоментував подання Генпрокурора на депутата Бакуліна

Голова Верховної Ради Андрій Парубій отримав подання Генерального прокурора Юрія Луценка щодо надання згоди парламентом на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата України Євгена Бакуліна і невідкладно передав документи на розгляд парламентського комітету з питань регламенту та організації роботи ВР. Про це спікер парламенту написав на своїй сторінці у Facebook.

«Отримав від Генерального прокурора України подання щодо надання згоди парламенту на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата України Бакуліна Євгена Миколайовича, члена депутатської фракції «Опозиційний блок». Невідкладно передав документи на розгляд комітету Верховної Ради з питань Регламенту», - повідомив Парубій.

Він наголосив, що його позиція залишається незмінною і полягає у тому, що «ніхто з народних депутатів України не має права ховатися за недоторканністю».

«Якщо народний депутат не винен у вчиненні інкримінованих йому злочинів – нехай доводить свою правоту, як і решта громадян, у суді», - додав голова ВР.

Як повідомлялося, у липні 2017 року генпрокурор Юрій Луценко заявив про можливість подання ГПУ до Верховної Ради щодо народного депутата від Опозиційного блоку Євгена Бакуліна.

За його словами, таке рішення ухвалено на підставі свідчень екс-заступника голови правління ДАТ «Чорноморнафтогаз» Олександра Кацуби у справі про закупівлю у 2011 році нафтобурових установок за завищеною ціною, відомій під назвою «вишки Бойка».