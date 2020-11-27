У Раду внесли законопроєкт Зеленського про відповідальність за брехню у е-деклараціях

Останній етап проходження документу – переданий на розгляд керівництву

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроєкт про відповідальність за брехню в електронних деклараціях. Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Закон пропонує виключити статтю 366 прим.1 Кримінального кодексу. Кодекс хочуть доповнити новою статтею 366 прим. 2 «Декларування недостовірної інформації».

У цій статті передбачається, що за таке правопорушення загрожує кримінальна відповідальність у вигляді штрафу від 2500 до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк від 150 до 240 годин, або позбавлення волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Пропонується окремо визначити у статті 366 прим. 3 ККУ кримінальну відповідальність за неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Раніше представник президента в Конституційному суді України, нардеп Федір Веніславський анонсував, що в Раду на цьому тижні внесуть новий законопроєкт про відповідальність за брехню в електронних деклараціях.

Нагадаємо, що НАЗК закликає відновити відповідальність за брехню у деклараціях до кінця грудня.

27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону України «Про запобігання корупції» та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації.

Крім того, судді визнали неконституційними повноваження НАЗК щодо контролю і перевірки е-декларацій. Після цього НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій через рішення Конституційного суду.

У Конституційному суді пояснили, що скасували електронне декларування, щоб захистити суддів від тиску органів виконавчої влади.

Як повідомляв «Главком», президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнавши його рішення про декларування «нікчемним».

Голова Конституційного суду Олександр Тупицький вважає, що законопроєкт президента Володимира Зеленського з пропозицією розпуску суду має ознаки конституційного перевороту.

Очільник НАБУ Артем Ситник заявив, що у кримінальних провадженнях Бюро, які були зупинені через рішення Конституційного суду, фігурують і самі судді КСУ.